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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL HOTAMAN

Halil Hotaman

Adalet ve Kalkınma Partisi
Halil Hotaman
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Pilot
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1975
Kaynak: Anadolu Ajansı