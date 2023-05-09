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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET GÜR

Ahmet Gür

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Gür
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Balıkesir
  • MESLEĞİ : Üst Düzey Yönetici
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1976
Kaynak: Anadolu Ajansı