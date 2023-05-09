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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHSİNE BOZKURT

Muhsine Bozkurt

Adalet ve Kalkınma Partisi
Muhsine Bozkurt
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Batman
  • MESLEĞİ : Yönetici
  • EĞİTİM DURUMU : Ön Lisans
  • DOĞUM YILI : 1973
Kaynak: Anadolu Ajansı