Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEBRAİL YAKIŞIR

Cebrail Yakışır

Adalet ve Kalkınma Partisi
Cebrail Yakışır
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Bitlis
  • MESLEĞİ : Din Görevlisi
  • EĞİTİM DURUMU : Doktora
  • DOĞUM YILI : 1977
Kaynak: Anadolu Ajansı