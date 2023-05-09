Turan Bedirhanoğlu

ÖZGEÇMİŞİ

Turan BEDİRHANOĞLU, 1984 yılında Bitlis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tatvan'da, lise öğrenimini ise Bitlis’te tamamladı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Bayburt Kaymakam Adayı olarak başladı. Ordu ili Çatalpınar ve Çaybaşı ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevini ifa ettikten sonra Yurt Dışı Staj programı çerçevesinde, Federal Almanya Cumhuriyetinde dil eğitimi ve Kamu Yönetim Yapısını incelemek üzere bir yıl süre ile bulundu. Daha sonra Kayseri-Sarız ve Ordu-Çamaş ilçelerinde Kaymakamlık görevini yerine getirdi ve 2014 yılında ise Müşterek Kararname ile Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atandı. Şırnak Vali Yardımcılığı görevini yürütürken yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesinde Şırnak Belediye Başkan V. Balveren Belediye Başkan V. Kumçatı Belediye Başkan V. Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerini ifa etti. Şırnakta yürütmüş olduğu 5 yıllık görev süresinin akabinde 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Küçükçekmece Kaymakamı olarak atanmış olup; Eylül 2019 tarihinden itibaren bu görevini sürdürmektedir. ‘Türk ve Osmanlı Bürokrasisi’ hakkında yüksek lisans çalışmasını tamamlamış olan BEDİRHANOĞLU, Almanca ve İngilizce bilmektedir.