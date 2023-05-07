ÖZGEÇMİŞİ

1976 yılında Denizli'nin Çivril ilçesinde doğdu. Avukat olan Cahit Özkan, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine öğrenim gördü. Kocaeli Üniversitesinde Özel Hukuk alanında, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları alanında yüksek lisans yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Yargılama Usulü konulu yüksek lisans tezi hazırladı. Üniversite yıllarında International Law Student Association ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi, Hukukun Üstünlüğü Platformu ve Hukukçular Derneği Başkanlıkları olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yaptı. Uluslararası Anayasa, Uluslararası Tahkim ve Türkiye'de ve Dünyada Ceza Reformları Kongreleri, Yargı Reformu Sempozyumu gibi projeler başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonda görev aldı. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı. Polis Akademisinde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri verdi. İdeal Hukuk dergisini yayımladı ve internet sitesini kurdu. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sundu. "TBMM İç Tüzüğüne Göre Bir Dakika", "Tarihi, Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Cumhurbaşkanlığı Modeli" ve "Spor Hukuku" kitaplarını yazdı. 26 ve 27. yasama döneminde Denizli Milletvekili seçildi. 21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen AK Parti Üçüncü Olağanüstü Kongresinde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi seçildi ve 2018 - 2022 yılları arasında AK Parti Grup Başkanvekiliği yaptı. İngilizce bilen Özkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.