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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERCAN ÖZTÜRK

Ercan Öztürk

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ercan Öztürk
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Düzce
  • MESLEĞİ : Kamu görevlisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1977
Kaynak: Anadolu Ajansı