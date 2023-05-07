Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EJDER AÇIKKAPI

Ejder Açıkkapı

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ejder Açıkkapı
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Elazığ
  • MESLEĞİ : İşletmeci
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1968
ÖZGEÇMİŞİ

8 Kasım 1968'de Elazığ Maden'de doğdu. Baba adı Bedri, anne adı Türkan'dır. Yönetici; Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Öğretmenlik ve köşe yazarlığı yaptı. AK PARTİ Elazığ İl Teşkilatında Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ Elazığ İl Başkanlığı ve Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Açıkkapı, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı