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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET EMİN ÖZ

Mehmet Emin Öz

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet Emin Öz
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Erzurum
  • MESLEĞİ : Yönetici
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1964
Kaynak: Anadolu Ajansı