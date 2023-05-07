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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER

Muhammed Gökberk Kocaaliler

Adalet ve Kalkınma Partisi
Muhammed Gökberk Kocaaliler
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Erzurum
  • MESLEĞİ : Yönetim Kurulu Başkanı
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1992
Kaynak: Anadolu Ajansı