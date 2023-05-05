Hatice Yeliz Karataş

ÖZGEÇMİŞİ

H. Yeliz Karataş, 1976 yılında İzmir İli’nin Çeşme İlçesi’nde doğdu. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra ilk olarak İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde Turizm ve Otel İşletmeciliği dalında ve akabinde de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk bilimi dalında eğitim aldı. İzmir Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajını bitirdikten sonra dönemin önemli yatırımları ile göz dolduran büyük bir Anonim Şirketi’nde “Hukuk Müdürü” olarak çalıştı. Bu müdürlük görevinden ayrıldıktan sonra “Karataş Hukuk”u açtı. 2001 yılından beri avukatlık mesleğini icra eden H. Yeliz Karataş’ın, eğitim sektöründe de çalışmaları oldu. Bu kapsamda; Ege Üniversitesi, TÜRMOB, 9 Eylül Akademi ve Murat Eğitim Kurumları’nda hukuk dalında ders ve seminerler verdi.