ÖZGEÇMİŞİ

Mehmet Sadık Tunç, 1970 yılında Mardin, Midyat’ta doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında Gaziantep Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Van-Edremit, Adana-Aladağ, Hatay-Kırıkhan Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Düzce-Çilimli, Nurdağı-Gaziantep, Hilvan-Urfa Kaymakamlığı görevlerinden sonra Bayburt, Giresun Vali Yardımcılığı görevlerini de yürüttü. 2007 yılında atandığı Osmaniye Vali Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 1995 yılında İngiltere’de (sekiz ay) İngiliz dili ve yönetim sistemi üzerine, 1999 yılında İsrail’de Bölgesel Kalkınma üzerine çalışmalarda bulundu. 1997 yılında Mülkiyeliler Birliği Şinasi Özdenoğlu ödülü, aynı yıl Çevre Bakanı’ndan Çevre Beratı ödülü aldı. Mehmet Sadık Tunç, İngilizce ve fransızca bilmektedir.