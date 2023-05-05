ÖZGEÇMİŞİ

1975 yılında Yunanistan Gümülcine’de doğan Ömür Şanlı ilk ve ortaöğrenimini Monaxi ve İzmir İbni Sina Ortaokulu’nda, lise öğrenimini İzmir Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde bitirdi. Lise ve üniversite yıllarında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Gençlik Kolu Başkanlığı ve Orta Asya Ve Balkan Dernekleri Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. İş yaşamına elektronik eşya (bilgisayar, cep telefonu) teknik servis bayiliği yaparak başladı. Daha sonra Konak İlçesi Alsancak Semti’nde Kordon Bölgesi’nde cafe işletmeciliği yapmaya başladı. Halen daha bu alanda iş yaşamını sürdüren Şanlı, 2007 yılında Kordon İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Yaklaşık 12 yıldır aralıksız bu görevi sürdüren Şanlı, bununla birlikte Ege Bölgesi Türk-Yunan Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni kurarak başkanlığına seçildi. 2014-2019 yılları arasında Konak Belediyesi AK Parti Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulunan Şanlı, aktif siyasi çalışmaların içinde yer aldı. Ayrıca, İzmir’de faaliyet gösteren Balkan- Rumeli Dernekleri’nin oluşturduğu Balkan Vakfı’nın Genel Koordinatörlüğü’ne getirildi.