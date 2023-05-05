Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET CAN ÇELİK

Ahmet Can Çelik

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Can Çelik
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
  • EĞİTİM DURUMU : Lise
  • DOĞUM YILI : 1968
Kaynak: Anadolu Ajansı