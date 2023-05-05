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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL POLAT

Halil Polat

Adalet ve Kalkınma Partisi
Halil Polat
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
  • EĞİTİM DURUMU : Ön Lisans
  • DOĞUM YILI : 1976
Kaynak: Anadolu Ajansı