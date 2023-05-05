Muhammet Doğan

ÖZGEÇMİŞİ

1986 Konya Beyşehir doğumludur. İzmir’de yaşamış, ilk, orta ve yüksek öğrenimini burada görmüştür. Celal Bayar Üniversitesi Matematik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmıştır. Danışmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Konak İlçe Gençlik Kolları, İzmir İl Gençlik Kolları ve Genel Merkez Gençlik Kollarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 19 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ile AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcılığı görevlerine getirilmiştir. Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığında partimizin nitel ve nicel araştırma çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.