Vahit Kirişci

ÖZGEÇMİŞİ

4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. 1995'te Doçent, 2001'de Profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. Dönem Adana Milletvekili ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. 4 Mart 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı. İngilizce bilen KİRİŞCİ, evli ve 3 çocuk babasıdır.