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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADEM ÇALKIN

Adem Çalkın

Adalet ve Kalkınma Partisi
Adem Çalkın
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kars
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1981
Kaynak: Anadolu Ajansı