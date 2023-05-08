Ayşe Böhürler

ÖZGEÇMİŞİ

1963 yılında Kayseri’de doğdu. Erenköy Kız Lisesi’nin ardından üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. 1992’den medyada çalışmaya başladı. Çeşitli dergilerde editörlük yaptı. 1995-2007 arasında Kanal 7 televizyonunda bölüm yöneticisi ve yapımcı olarak çalıştı. Bu dönemde yaptığı programlarla “Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Televizyon Programcısı” ödülünü aldı. İlk belgeseli 1995 yılında senaryo ekibinde yer aldığı “Başörtüsü” belgeseli oldu. “İran’da Kadın” (1997) , “Avrupalı Türk Parlamenterler” , “Garaudy “, “Hayme Ana”, “Kitaba Adanmış Bir Ömür-Ali Emiri Efendi”, “Biz İngiliz Müslüman Kadınları” yapımını üstlendiği belgeseller arasında yer aldı. Duvarların Arkasında/Müslüman Ülkelerde Kadın (2005-2008) ismiyle 13 İslam ülkesinde kadın sorunlarını ele alan belgesel serisi ulusal ve uluslararası televizyonlarda ve festivallerde gösterildi. Bu belgeseller; İslam dünyası ve kadın sorunları üzerine geniş bir coğrafyayı kapsayan ilk ve tek yapım olma özelliğini bugün de korumaktadır. “Avrupa’nın Mültecilerle İmtihanı” (2016-2018) belgeselinde; mültecilerin Türkiye’den Avrupa’ya uzanan göç yolculuğunu Yunanistan’dan başlayarak Danimarka’ya kadar izledi. Mültecilerin Avrupa’ya girdikten sonraki yaşamlarını, mülteci karşıtlığının sebeplerini araştırdı. Bu belgesel NTV televizyonunda yayınlandı. Siyasal iletişim konusunda seminerler, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde medya üzerine dersler verdi, pek çok projede danışmanlık yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Kadın hakları, medya, hayırseverlik ve göç konularında uluslararası pek çok toplantının düzenlenmesinde aktif görev aldı. Kadın, kültür, tarih, ekonomi, Ortadoğu, İslam dünyası, Avrupa’da mülteciler, İslamofobi, gastronomi üzerinde çalıştığı konular arasında öne çıkıyor. 2007 yılından itibaren kendi kurduğu medya şirketinin başkanlığını yürütüyor. 2007 yılından beri Yenişafak Gazetesi’nde yazıyor. Yayınlanmış 18 belgeseli ve 5 kitabı bulunuyor. Siyasete AK Parti kurucusu olarak başladı. 2001-2012 yılları arasında “AK Parti MKYK” üyesi olarak görev yaptı. 2021 yılında yeniden aynı kurulda görev aldı. İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi. IMRA (Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği) kurucusu ve yönetim kurulu üyesi. Üç çocuk annesi. Kitapları;Duvarların Arkasında- Müslüman Ülkelerde Kadın (2008), Yazmasam Ölürdüm (2010), Bi Ters Bi Düz (2015), Mülteci Parfümü (2017), Alev Alatlı ile Kelebek Etkisi Söyleşileri (2021).