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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERGÜN TEKİN

Ergün Tekin

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ergün Tekin
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı