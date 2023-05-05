Radiye Sezer Katırcıoğlu

ÖZGEÇMİŞİ

27 Eylül 1965'te Malatya'da doğdu. Trabzonlu eğitimci annenin ve Kastamonulu din bilgisi öğretmeni babanın kızı olup aslen Karadenizlidir. 1967 yılında Kocaeli'ye gelmiş olup, ilk ve orta eğitim hayatını Kocaeli'nde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisansını derece ile tamamladı. Tezi konusu; "AK Parti Yönetiminde Kadın Siyasetçiler" dir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Yüksel lisans öğrencisidir. (Tez konusu; "PKK'nın Terör Amaçlı Kullandığı Çocuklar" olup yazım aşmasındadır.) Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezinde (KAGEM) Sosyal ve Kültürel Projeler Birim Yöneticiliği görevinde bulundu. (2012-2015) Yayımlanmış makale ve uygulanmış projeleri vardır. "Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Çocuk ve Ailelerinin Eğitimi" "Suriyeli Yetim Kız Çocukların Eğitimi" "Suça İtilmiş Çocukların Ebru Sanatı ile Rehabilitasyonu". "Koruyucu Ailelik Çalıştayı" "Koruyucu Ailelik Uygulamasının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Paneller" "Ben Başardım Sıra Sende" Yerelde başarılı kadın hikâyeleri, "İşitme Engellilerin Dini Eğitimi" "Aile Eğitimi AEP; Eğitici Eğitimi" "Din Görevlileri ve Ailelerine Yönelik AEP Eğitimi" gibi birçok proje ve çalışmalarda bulundu. AK PARTİ Kocaeli İl Kadın Kolları 1.Olağan Kongresinde AK PARTİ Kocaeli İl Kadın Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak. (2003-2005) AK PARTİ 1. ve 2. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongresinde MKYK Üyesi olarak görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşları ve Aileden Sorumlu Komisyon Başkanlığı yaptı. (2005-2007) AK PARTİ 3. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongresinde MKYK Üyeliğine seçilip, Halkla İlişkiler Başkanlığı görevinde bulundu. (2012-2015) 25 ve 26. Dönem AK PARTİ Kocaeli Milletvekili olarak TBMM `de görev yaptı. 2016 yılında AK PARTİ 2. Olağanüstü Büyük Kongresi ile MKYK Üyesi olarak görev aldı. 26. Dönem TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı görevini ifa etti. Halen 27. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili olarak TBMM'de yer almaktadır. 27.Dönem TBMM Dış ilişkiler Komisyonu üyeliğinde bulundu. 27.Dönem TBMM, Down Sendromu ve Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukların Yaygınlığı ve Ailelerinin Sorunlarının Tespitine Yönelik Araştırma Komisyonu Başkan Vekili olarak görev aldı. Halen TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon üyesidir. Aynı zamanda Çocuk Hakları Alt Komisyon Başkanıdır. Sayın Emine Erdoğan'ın Himayesinde olan "ATA TOHUM "ve "SIFIR ATIK" projelerini Kocaeli'nde uygulamaktadır. Sayın Emine Erdoğan'ın Himayesinde olan ve Türkiye'de farklı illerde uygulanan "TOPRAKTAN TOPRAĞA" "BİYOBOZUNUR" Atık Yönetimi Projesi Kocaeli'nde Derince, Körfez ve Gebze ilçelerinde hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili ebru sanatçısı olup uzun yıllar eğitici olarak çalıştı. İyi derecede İngilizce bilen Katırcıoğlu, Evli ve iki çocuk annesidir.