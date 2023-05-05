Veysal Tipioğlu

ÖZGEÇMİŞİ

1966 Kars doğumlu. 1989 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 19​89 yılında Bolu'da göreve başladı. 1993-2003 yılları arasında Erzurum'da görev yaptı. 2003-2004 tarihleri arasında Tuzla İlçe Emniyet Müdürü, 2004-2006 tarihleri arasında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü, 2006-2009 tarihleri arasında Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2013 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Polis Başmüfettişi oldu. 2014-2016 yılları arasında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. 2016-2019 yılları arasında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. 19 Eylül 2019 tarihinden bu yana Kocaeli İl Emniyet Müdürü.Polis Akademisini bitirdikten sonra Beykent Üniversitesi "Yönetim ve Organizasyon" alanında yüksek lisansını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü "Genel Türk Tarihi" bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Amerika ve İngiltere'de çeşitli mesleki seminerlere katılmış olup orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.