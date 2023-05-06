Mehmet Demir

ÖZGEÇMİŞİ

1 Şubat 1963'te Kırşehir'de doğdu. Baba adı Şerafettin, anne adı Güldane'dir. İş Adamı; Lise mezunudur. İnşaat, mobilya ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösterdi. Refah Partisinde Kırıkkale İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi Kırıkkale Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, İl Baş- kanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Başkanvekilliği, AK PARTİ Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Savunma Komisyonu Üyesidir. Demir, evli ve 3 çocuk babasıdır.