ÖZGEÇMİŞİ

Dr. Mustafa Altuğ Atalay ,1972 yılında Kütahya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Yüksek öğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri alanında yaptı. İş hayatına özel sektörde başladı, askerlik sonrası Dumlupınar Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2002 yılında Tarım Bakanlığına geçiş yaptı, Kütahya Tarım il müdürlüğünde Şube Müdürlüğü, İl Müdür Yardımcılığı ve İl Müdürlüğü yaptıktan sonra aynı bakanlıkta Ankara’ya görevlendirildi, 2016 yılından bu yana da Tarım ve Orman Bakanlığında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir, aynı zamanda Et Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. M. Altuğ Atalay iyi derecede İngilizce bilmektedir.