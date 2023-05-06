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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH KATIÖZ

Fatih Katıöz

Adalet ve Kalkınma Partisi
Fatih Katıöz
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Manisa
  • MESLEĞİ : Maden Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1978
Kaynak: Anadolu Ajansı