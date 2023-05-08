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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA ERİM

Mustafa Erim

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mustafa Erim
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Mersin
  • MESLEĞİ : Serbest
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1958
Kaynak: Anadolu Ajansı