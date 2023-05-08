Nureddin Nebati

ÖZGEÇMİŞİ

1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanını aldı. Farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi. İş insanı, tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliği’nde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi’dir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ile derneklerin üyeliği devam etmektedir. Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi’nde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır. AK Parti 4. Olağan Kongresi’nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinin ardından, 2 Aralık 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı. İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve dört çocuk babasıdır.