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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM BALOĞLU

İbrahim Baloğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi
İbrahim Baloğlu
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Niğde
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1992
Kaynak: Anadolu Ajansı