Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜCAHİT YILMAZ

Mücahit Yılmaz

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mücahit Yılmaz
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Samsun
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1994
Kaynak: Anadolu Ajansı