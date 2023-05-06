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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AKIN YILMAZ

Akın Yılmaz

Adalet ve Kalkınma Partisi
Akın Yılmaz
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
  • EĞİTİM DURUMU : Ön Lisans
  • DOĞUM YILI : 1969
Kaynak: Anadolu Ajansı