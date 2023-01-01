Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DEFNE GEZER

Defne Gezer

Adalet ve Kalkınma Partisi
Defne Gezer
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
  • EĞİTİM DURUMU : Ön Lisans
  • DOĞUM YILI : 1997
Kaynak: Anadolu Ajansı