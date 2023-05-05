Meryem Sürmen

ÖZGEÇMİŞİ

1989 yılında İsviçre’de doğdu.İlk ve orta öğrenimini Akçaabat’ta tamamladı. 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 2010-2012 yılları arasında Trabzon Belediyesi Gençlik Meclisi yönetiminde görev aldı.1.Türkiye Gençlik Buluşmasında proje koordinatörlüğü yürüttü. 2012-2014 yılları arasında AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği,Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı olarak görev aldı. 2012 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Lideri eğitimini tamamladı. 2013 yılında WALD ile Çek Cumhuriyetin’de Avrupa Birliği Gençlik Projesinde görev aldı. 2014 Yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik,Afet ve Rehabilitasyon (GARD) eğitimi alarak afet gönüllüsü oldu. Yine aynı yıl Avrupa Birliği kapsamında Mesleğimi Öğreniyorum projeside gönüllü görev aldı. 2014-2018 yılları arasında AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ağustos 2018 yılından itibaren AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Trabzon Judo birinciliği vardır. Sürmen,evlidir