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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VEHBİ KOÇ

Vehbi Koç

Adalet ve Kalkınma Partisi
Vehbi Koç
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Trabzon
  • MESLEĞİ : Armatör
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1960
Kaynak: Anadolu Ajansı