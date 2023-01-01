Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ÇOLAKOĞLU

Ahmet Çolakoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Çolakoğlu
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı