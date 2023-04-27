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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

DOĞUBAYAZIT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DOĞUBAYAZIT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞUBAYAZIT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 66,677 | Katılım Oranı: %77.01
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %77.3838,356 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %16.798,322 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.52,230 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.87429 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.37185 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.0947 oy
%100
Seçmen Sayısı: 62,978 | Katılım Oranı: %66.84
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %80.8733,678 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %17.657,352 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.47614 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,743 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,787 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%79.54 39,245 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%14.47 7,141 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.16 1,067 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.22 602 oy 0
İyi Parti
%1.03 507 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.92 453 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.58 287 oy 0
Saadet Partisi
%0.43 213 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 90 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı