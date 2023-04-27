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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

AĞRI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AĞRI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
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AĞRI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
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YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 296,375 | Katılım Oranı: %78.44
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %61.28137,829 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %31.7571,421 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %5.0211,296 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.142,571 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.691,561 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.11253 oy
%100
Seçmen Sayısı: 286,433 | Katılım Oranı: %70.13
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %61.28121,674 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %36.4472,356 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.274,512 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı