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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAŞAK KÖKALAN

Başak Kökalan

Anavatan Partisi
Başak Kökalan
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı