Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET BATUHAN BATKAN

Ahmet Batuhan Batkan

Anavatan Partisi
Ahmet Batuhan Batkan
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı