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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEM GÜVENÇ

Cem Güvenç

Anavatan Partisi
Cem Güvenç
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı