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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖKHAN ŞAHİN

Gökhan Şahin

Anavatan Partisi
Gökhan Şahin
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı