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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZLEM ŞENGÜL

Özlem Şengül

Anavatan Partisi
Özlem Şengül
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı