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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAMZE KAYA

Gamze Kaya

Anavatan Partisi
Gamze Kaya
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı