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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET MÜREN

Mehmet Müren

Anavatan Partisi
Mehmet Müren
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı