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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLEK KOCAKURT

Dilek Kocakurt

Anavatan Partisi
Dilek Kocakurt
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı