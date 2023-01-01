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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUNUS EMRE BAŞBEKÇİ

Yunus Emre Başbekçi

Anavatan Partisi
Yunus Emre Başbekçi
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı