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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN HÜSEYİN KAPLAN

Hasan Hüseyin Kaplan

Anavatan Partisi
Hasan Hüseyin Kaplan
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı