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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET BİKE

Mehmet Bike

Anavatan Partisi
Mehmet Bike
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı