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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI PINAR ÜNAL

Pınar Ünal

Anavatan Partisi
Pınar Ünal
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı