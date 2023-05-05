-
Uğur Poyraz
İyi Parti
Antalya
-
Alihan Kansu
Anavatan Partisi
Antalya
-
Ömer Demir
Yenilik Partisi
Antalya
-
Onur Güngör
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Serkan Parmak
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Kemal Karabağ
Zafer Partisi
Antalya
-
Beşir Aksoy
Adalet Partisi
Antalya
-
Mine Yavuz
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Nazlı Ece Mutlu
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Ali Ekber Yılmaz
Genç Parti
Antalya
-
Hakan Halim Okudan
Hakan Halim Okudan
Antalya
-
Alaattin Çakır
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Mevlüt Çavuşoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Abdurrahman Başkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Osman Soydal
Millet Partisi
Antalya
-
Necati Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Yunus Başaran
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Atınç Korkmaz
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Hakkı Saruhan Oluç
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Özhun Özkan
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Nimet Çakılkaya
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Mustafa Ayar
Sol Parti
Antalya
-
Mevlüt Dudu
Memleket Partisi
Antalya
-
Sururi Çorabatır
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Serdar Üsküplü
Vatan Partisi
Antalya
-
Aykut Kaya
İyi Parti
Antalya
-
Yaşar Kökçe
Zafer Partisi
Antalya
-
Yegane Bal
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Gülbeyaz Kurt
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Alparslan Açık
Yenilik Partisi
Antalya
-
Murat Kurt
Anavatan Partisi
Antalya
-
Ayhan Çetinkaya
Genç Parti
Antalya
-
Bilal Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Erol Fidan
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Ayla Çetin
Adalet Partisi
Antalya
-
Mustafa Köse
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Şuayıp Bozkurt
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Hilmi Durgun
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Barış Atay Mengüllüoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Abdulaziz Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Galip Öztekin
Millet Partisi
Antalya
-
Burcu Geneş
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Canan Çalağan
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Ali Köksal
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Mustafa Kavasoğlu
Memleket Partisi
Antalya
-
Ayşegül Yetim Laçin
Sol Parti
Antalya
-
Aslı Özçelik
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Cavit Arı
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Ahmet Özbay
Vatan Partisi
Antalya
-
Ali Adnan Kaya
İyi Parti
Antalya
-
Gülfem Gürlek
Anavatan Partisi
Antalya
-
Ali Can Karakuş
Yenilik Partisi
Antalya
-
Kemal Akça
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Hasan Önal
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Volkan Yurtman
Zafer Partisi
Antalya
-
Musa Aslan
Adalet Partisi
Antalya
-
Saliha Çatlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Gülseren Kılıçcıoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Özlem Tatlı
Genç Parti
Antalya
-
Ebru Akbulut
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Tuba Vural Çokal
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Mustafa Aksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Nuran Özen
Millet Partisi
Antalya
-
Pınar Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Emire Ulutaş
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Yusuf İslam Çelik
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Muhsin Taşar
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Mehmet Hancı
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Hayati Sarıbardak
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Sabri Tanyeri
Sol Parti
Antalya
-
Hasan Yalçın
Memleket Partisi
Antalya
-
Aliye Coşar
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Sedat Müniroğlu
Vatan Partisi
Antalya
-
Ayşen Kurt
İyi Parti
Antalya
-
İsmail Öztürk
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Funda Şahin
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Zafer Direk
Yenilik Partisi
Antalya
-
Yusuf Yaman
Anavatan Partisi
Antalya
-
Özcan Gülşen
Genç Parti
Antalya
-
Kemal Küçükkoçkaya
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Ahmet Cankara
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Ferah Özcan
Adalet Partisi
Antalya
-
Kemal Çelik
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Bilal Karaoğlu
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Yusuf Kelleli
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Tuncay Koç
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Ahmet Sarı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Kamil Şentürk
Millet Partisi
Antalya
-
Serhan Tiryaki
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Zöhre Tedik
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Ümit Özkurt
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Turgut Okur
Memleket Partisi
Antalya
-
Özkan Yatar
Sol Parti
Antalya
-
Figen Topal
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Serap Yazıcı Özbudun
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Nilay Güven
Vatan Partisi
Antalya
-
Serkan Tekin
İyi Parti
Antalya
-
Hakan Urhan
Anavatan Partisi
Antalya
-
Dilan Bozkurt
Yenilik Partisi
Antalya
-
Saadet Ok
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Meltem Parmak Yüksek Sig
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Tuba Evliyaoğlu
Zafer Partisi
Antalya
-
Kamil Kuten Çekem
Adalet Partisi
Antalya
-
Filiz Erhan
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Dilek Demir
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Ayşe Özlem Bahar
Genç Parti
Antalya
-
İsmail Metin
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Atay Uslu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Ferhat Sarıbek
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Hatice Soydal
Millet Partisi
Antalya
-
Emine Büyüknohutçu
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Hasan Çapun
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Erbakan Tağ
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Jale Ece
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Derya Sırbudak
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Ali Can Atalay
Sol Parti
Antalya
-
Emre Ergin
Memleket Partisi
Antalya
-
Şerafettin Kılıç
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Yaşar Jale Yatbaz
Vatan Partisi
Antalya
-
İlhami Okudan
İyi Parti
Antalya
-
Yusuf İşler
Zafer Partisi
Antalya
-
Derya Kocaman
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Selim Orak
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Reyhan Akdoğan
Yenilik Partisi
Antalya
-
Murat Düşüncelier
Anavatan Partisi
Antalya
-
Gamze Benzer
Genç Parti
Antalya
-
Haydar Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Mutlu Yücel
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Faruk Gündoğan
Adalet Partisi
Antalya
-
İbrahim Ethem Taş
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Mahmut Turgut Sarıyıldız
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
İlknur Fidan
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Ayşe Bilge Kalın
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Reşat Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Yasin Yılmaz
Millet Partisi
Antalya
-
Ümit Duman
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Hülya Hasbay
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Fethi Başuslu
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Serdar Güzel
Memleket Partisi
Antalya
-
Saltanat Baykal
Sol Parti
Antalya
-
Murat Taksim
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Mustafa Erdem
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Mehmet Başaran
İyi Parti
Antalya
-
Ahmet Kaya
Anavatan Partisi
Antalya
-
Serap Karaçalı
Yenilik Partisi
Antalya
-
Umut Özyılmaz
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Muhammet Parmak Yüksek Sig
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Emrah Kurhan
Zafer Partisi
Antalya
-
Abdulhamid Akpınaroğlu
Adalet Partisi
Antalya
-
Yaşar Bayındır
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Hatice Kıral Gürkan
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Bediç Arıkan
Genç Parti
Antalya
-
İbrahim Ceylan
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Kuddusi Müftüoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Oğuzhan Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Havva Şahin Say
Millet Partisi
Antalya
-
Ahmet Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Ezgi Altınkurt Sağlık
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Veli Dere Yüksek Sig
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Selami Özyaşar
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Batuhan Türkmen
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Aykut Çavuş
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Sultan Akkiraz
Sol Parti
Antalya
-
Tayfun Aydoğmuş
Memleket Partisi
Antalya
-
Murat Özçelik
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Ali Yükser
Vatan Partisi
Antalya
-
Nesrin Ünal
İyi Parti
Antalya
-
Orkun Kutalmış Filiz
Zafer Partisi
Antalya
-
Nurettin Lafcı
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Bayram Erbaş
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Ramazan Demir
Yenilik Partisi
Antalya
-
Memnune Kayhan
Anavatan Partisi
Antalya
-
İbrahim Eftal Okay
Genç Parti
Antalya
-
Arif Koç
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
İhsan Gültekin
Adalet Partisi
Antalya
-
İzzettin Sultanyar
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Salih Şener
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Yavuz Çağlar
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Kerim Uğur
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Hamiyet Tokuş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Mahmut Yetkin
Millet Partisi
Antalya
-
Yusuf İslam İrci
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Nigar Duru
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Pınar Topuz
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Şefika Aygüneş
Memleket Partisi
Antalya
-
Ahmet Tatar
Sol Parti
Antalya
-
Barış Atasayar
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Hasan Ercüment Taşdemir
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Abdulhalik Pamir Uçaner
Vatan Partisi
Antalya
-
Musa Ertuğan
İyi Parti
Antalya
-
Ramazan Şanlı
Anavatan Partisi
Antalya
-
Mahmut Sütken
Yenilik Partisi
Antalya
-
Sezai Ataş
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Ufuk Kocaman
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Mustafa Ceylan
Zafer Partisi
Antalya
-
Ali Erdemir
Adalet Partisi
Antalya
-
Ali Nezir
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Mehmet Aksoy
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Murat Kılıç
Genç Parti
Antalya
-
Hasan Tezel
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Tülay Beşkonak Özçay
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Serkan Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Sadettin Gündüz
Millet Partisi
Antalya
-
Mehmet Ali Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Gülizar Kocadağ
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Burak Doğan
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Fırat Eren
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Ekrem Bektaş
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Sunay Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Remziye Gökçe Yılmaz
Sol Parti
Antalya
-
Dilek Diker
Memleket Partisi
Antalya
-
Nilüfer Deveci
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
İbrahim Yiğit
Vatan Partisi
Antalya
-
Mesut Yılmaz
İyi Parti
Antalya
-
Vahit Tecel
Zafer Partisi
Antalya
-
Ayşe Gürbilek
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Edip Kılıç
Milli Yol Partisi
Antalya
-
İlyas Kayacan
Yenilik Partisi
Antalya
-
Mehmet Karaağaç
Anavatan Partisi
Antalya
-
Filiz Cengiz
Genç Parti
Antalya
-
Sevil Uçar
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Yılmaz Fidan
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Süleyman Can
Adalet Partisi
Antalya
-
Yusuf Mayıslar
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Servet Uylaş
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Ali Çetin
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Hasan Girginel
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Mehmet Gümüşkaynak
Millet Partisi
Antalya
-
Şükrü Sinan Sözkesen
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Neriman Bakır
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Ahmet Hakan Yumakoğulları
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Hasan Buğra Meyvecioğlu
Memleket Partisi
Antalya
-
Meral Zeynep Güney
Sol Parti
Antalya
-
Yıldız Usluer
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Vahap Tuncer
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Evren Kurtoğlu
Vatan Partisi
Antalya
-
Durmuş Kaplan
İyi Parti
Antalya
-
Yağmur Ece Doğan
Anavatan Partisi
Antalya
-
Mehmet Can Demir
Yenilik Partisi
Antalya
-
Hacer Buyruk
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Ayşegül Manav
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Kerem Didinç
Zafer Partisi
Antalya
-
Elif Narman Suligöz
Adalet Partisi
Antalya
-
Fatih Aktaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Osman Ozan Kapar
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Muammer Küçük
Genç Parti
Antalya
-
Uğur Bıyık
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Betül Demirok
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Hayati Peker
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Cevat Özen
Millet Partisi
Antalya
-
Leyla Kurt
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Ayfer Güneşhan
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Oğuzhan Yıldırım
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Hasan Doğan
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Mevlüt Koca
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Hüseyin Canki
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Nasuh Ünal
Sol Parti
Antalya
-
Emine Kandil
Memleket Partisi
Antalya
-
Sibel Gezen
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
İrfan Bilgin
Vatan Partisi
Antalya
-
Arif Kocabıyık
İyi Parti
Antalya
-
Ata Boyacı
Zafer Partisi
Antalya
-
Serap Esra Telkıran
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Mehmet Çayır
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Selda Bozan
Anavatan Partisi
Antalya
-
Canan Yurtsever
Genç Parti
Antalya
-
Sevimnur Aydın
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Batuhan Kuşçu
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Hüseyin Çimen
Adalet Partisi
Antalya
-
Rüştü Peker
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Musa Koç
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Esmaye Özörmenoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Ahmet Elataş
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Selman Deniz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Serdal Batmaz
Millet Partisi
Antalya
-
Zekeriya Sekmen
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Hülya Aktaş
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Mehmet Bayrak
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
İsmail Umut Küçük
Memleket Partisi
Antalya
-
Hüseyin Tıkır
Sol Parti
Antalya
-
Semra Aşık
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Ramiz Atahan
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Raşit Ekinci
Vatan Partisi
Antalya
-
Başak Karataş
İyi Parti
Antalya
-
Sıla Bozdağ
Anavatan Partisi
Antalya
-
Şennur Gezginci
Yenilik Partisi
Antalya
-
Şükrü Malğaç
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Hasan Demirel
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Sefa İşlek
Zafer Partisi
Antalya
-
Ayşe Yıldız Eskin
Adalet Partisi
Antalya
-
İbrahim Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Durali Kapar
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Emre Erol
Genç Parti
Antalya
-
Melisa Karacan
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Ferah Nur Ünal
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
İdris Özcan
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Eyüp Ünal
Millet Partisi
Antalya
-
Betül Ürküten
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
İbrahim Ömer Reyhan
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Mehmet Adil Tekiner
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Taha Hüseyin Gümüş
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Mirav Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Erdoğan Umur
Sol Parti
Antalya
-
Bahri Kendir
Memleket Partisi
Antalya
-
Emrah Yurtlak
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Hüseyin Baran Karabulut
Vatan Partisi
Antalya
-
Durmuş Ali Arslan
İyi Parti
Antalya
-
Serdar Alp Öztürk
Zafer Partisi
Antalya
-
Sebahattin Acar
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Ahmet Birgül
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Necmettin Sona
Yenilik Partisi
Antalya
-
Hüsniye Yalçın
Anavatan Partisi
Antalya
-
Güliz Kutsiye Sarıçam
Genç Parti
Antalya
-
Canel Durak
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Simge Seray Genç
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Canan Özden
Adalet Partisi
Antalya
-
Özcan Yıldırım
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Sinan Keleş
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Ahmet Ali Çoşkun
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Gamze Pelin Demircan
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
İnan Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Muharrem Tanrıveren
Millet Partisi
Antalya
-
Bahattin Taylan Özbekler
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Kamile Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Ali Arslan
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Mısra Denli
Memleket Partisi
Antalya
-
Ahmet Demirdöğdü
Sol Parti
Antalya
-
Harun Korkmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Zeliha Milli
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Veli Şenol Sümbül
Vatan Partisi
Antalya
-
Neşe Toker
İyi Parti
Antalya
-
Mert Celil Yaman
Anavatan Partisi
Antalya
-
Orhan Demir
Yenilik Partisi
Antalya
-
Ömer Faruk Kürşad Doğruyol
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Serhat Boran
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Nazmi Acan
Zafer Partisi
Antalya
-
Celil Özkaya
Adalet Partisi
Antalya
-
Orkun Çamlar
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Caner Gökmen
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Uğur Çimen
Genç Parti
Antalya
-
Mehmet Yemenici
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Mehmet Uysal
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Mehmet Ali Yalçın
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Mehmet Ali Kubilay
Millet Partisi
Antalya
-
Ahmet Sekmen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Bilge Erk
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Taner Tekin
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Mahir Doğan
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Çetin Gedik
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Abdullah Bekçi
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
İlhan Kamil Turan
Sol Parti
Antalya
-
Selami Özbardakcı
Memleket Partisi
Antalya
-
Hatice Kübra Turan
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Barış Akkaya
Vatan Partisi
Antalya
-
Levent Özdemir
İyi Parti
Antalya
-
Meliha Yurtman
Zafer Partisi
Antalya
-
Mustafa Akkaş
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Sinan Esendere
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Elif Çetinkaya
Yenilik Partisi
Antalya
-
Murat Doğru
Anavatan Partisi
Antalya
-
Vedat Şen
Genç Parti
Antalya
-
Elfiye Narin
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Abdulkadir Aydeniz
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Muharrem Kurt
Adalet Partisi
Antalya
-
Yahya Turgut
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Yılmaz Karateke
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Mustafa Doruatlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Leyla Çelebi
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Ferhat Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Nihat Gökmen
Millet Partisi
Antalya
-
Erhan Yalçın
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Nefise Oğuz
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Kasım Arslan
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Durali Aydın
Sol Parti
Antalya
-
Önder Bulut
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Müge Gezginci Ünsal
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Mustafa Ertem
Vatan Partisi
Antalya
-
Hatice Avcı
İyi Parti
Antalya
-
Sibel Yaman Kaba
Anavatan Partisi
Antalya
-
Ferhat Demir
Yenilik Partisi
Antalya
-
Muhsin Yeşilli
Milli Yol Partisi
Antalya
-
Çiğdem Bal
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Ali Songül
Zafer Partisi
Antalya
-
Ayhan Çiftçi
Adalet Partisi
Antalya
-
Uğur Aydoğdu
Halkın Kurtuluş Partisi
Antalya
-
Ayşe Kılınç
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Hatice Akpınar
Genç Parti
Antalya
-
Şeyma Kaya
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
İbrahim Bayuk
Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya
-
Kutluhan Tozoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Abdulkadir Çakıroğlu
Millet Partisi
Antalya
-
Nurhayat Akkuş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Antalya
-
Mehmet Utkan Çobanoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
-
Hese Ak
Yeniden Refah Partisi
Antalya
-
Serdar Köşkeroğlu
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Celal Köşker
Adalet Birlik Partisi
Antalya
-
Merve Karadeniz
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Nizamettin Aydın
Sol Parti
Antalya
-
Murat Demircan
Memleket Partisi
Antalya
-
Mehmet Gök
Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya
-
Hanife Yalçın
Vatan Partisi
Antalya