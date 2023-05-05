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Yusuf Ziya Aldatmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bartın
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Ahmet Ateş
Millet Partisi
Bartın
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Rabia Beşer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bartın
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Cemal Akın
Milliyetçi Hareket Partisi
Bartın
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Ziver Gebiç
Yeniden Refah Partisi
Bartın
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Solmaz Özlen
Yeşil Sol Parti
Bartın
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Yonca Gören
Adalet Birlik Partisi
Bartın
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Hacı Gölbucaklı
Memleket Partisi
Bartın
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Sabri Altunsayar
Adalet Partisi
Bartın
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Hande Öztürk Merdivan
Halkın Kurtuluş Partisi
Bartın
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Ertan Çolakoğlu
Vatan Partisi
Bartın
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Rıza Baran Boğa
Türkiye Komünist Hareketi
Bartın
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Selahattin Akarsu
Sol Parti
Bartın
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Selami Demirkan
Türkiye Komünist Partisi
Bartın
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Ümit Demiroğlu
Genç Parti
Bartın
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Muzaffer Halisçelik
Büyük Birlik Partisi
Bartın
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Kadir Yahşi
Anavatan Partisi
Bartın
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Deniz Eskin
Yenilik Partisi
Bartın
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Sibel Durna
Güç Birliği Partisi
Bartın
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Cafer Türkmen
Zafer Partisi
Bartın
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Aysu Bankoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Bartın
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Turhan Kalaycı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bartın
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Duygu Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bartın
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Hüseyin Demir
Millet Partisi
Bartın
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Sezai Hangişi
Milliyetçi Hareket Partisi
Bartın
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Ece Savar
Adalet Birlik Partisi
Bartın
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Yasin Kalem
Yeniden Refah Partisi
Bartın
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Yıldız Bengi Nuhoğlu
Memleket Partisi
Bartın
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Etem Öner
Halkın Kurtuluş Partisi
Bartın
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Ramazan Alpaydın
Adalet Partisi
Bartın
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Tevabil Düzgün
Sol Parti
Bartın
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Ahmet Açim
Türkiye Komünist Hareketi
Bartın
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Ali Aydemir
Vatan Partisi
Bartın
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Zehranur Kurt
Büyük Birlik Partisi
Bartın
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Ayhan Naci Kaçar
Genç Parti
Bartın
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Gözde Demiral
Türkiye Komünist Partisi
Bartın
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Zeliha Gökçe
Yenilik Partisi
Bartın
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Hacı Ali Raşitoğlu
Anavatan Partisi
Bartın
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Berat Öztekin
Zafer Partisi
Bartın
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Fatih Akın
Güç Birliği Partisi
Bartın
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Ceyda Sargın
Cumhuriyet Halk Partisi
Bartın